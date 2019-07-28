MHP'den ihraç edilen Milletvekili Erhan Usta, Ali Babacan'ın partisine katılabilir

MHP eski Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ile temasta olduğu iddia edilmişti. Erhan Usta'nın, temaslar sonucunda Ali Babacan'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre; Erhan Usta'nın bir süredir temas halinde olduğu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni partide yer alacağı iddiası, daha önce gündeme gelmişti.

BABACAN'A YAKIN İSİMLER "TAMAMEN YEŞİL IŞIK YAKTI" DEDİ

Ali Babacan'ın ekibine yakın isimlerin aktardığına göre, MHP'den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın yeni partiye tamamen yeşil ışık yaktığı belirtildi. Erhan Usta'nın önümüzdeki günlerde Babacan'ın ekibine dahil olarak yeni parti çalışmalarına doğrudan katılması beklenirken, Samsun'da MHP teşkilatlarında Erhan Usta ile hareket edecek çok sayıda isimin olduğu da belirtiliyor. Usta, Babacan ile birlikte 10 yıl Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmıştı.

Erhan Usta

MHP'DEN İHRACI VE 31 MART'TAKİ ADAYLIĞI

Samsun Bağımsız milletvekili Erhan Usta, meclis gündemine taşınan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifine destek vermesi ve "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" gerekçesiyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek, MHP'den ihraç edilmişti. 31 Mart seçimlerinde Samsun'da Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Usta, yüzde 21,05 oy almıştı.

YENİ PARTİ İDDİALARI: ALİ BABACAN

31 Mart seçimi öncesi başlayan yeni parti kulisleri, 23 Haziran'dan sonra daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı iddia edilen Ali Babacan'ın, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etmesi ise Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Babacan, istifasından sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

Ali Babacan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ile bir araya gelmiş ve yeni parti girişimini konuşmuştu. Görüşmeye dair detayları paylaşan Erdoğan, "Kırgınım" demişti.

Erdoğan, 26 Temmuz'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada"Birileri parti kuruyormuş şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilemezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde onlar bu işin bedelini de ağır öderler." ifadelerini kullanmıştı.