MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yayımladığı bayram mesajında, "Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin" dedi.

31.07.2020 21:23 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:53

Fındık fiyatları üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından bayram mesajı yayımladı. Bayram vesilesiyle helallik isteyen Enginyurt, "Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünyada, çok sertleştik" dedi.

"KADER BİRLİĞİ YAPTIKLARIMIZA KİNLENDİK"

Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok insan gönlü kırdık. Bilerek, bilmeyerek çok insan üzdük. Sosyal medya da bile çok insan engelledik. Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünyada, çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin, ben helal ettim" ifadelerini kullandı.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik

"MHP'DEN İHRAÇ OLDUK, BAŞKA PARTİYE TRANSFER OLMADIK"

Cemal Enginyurt, ilerleyen saatlerde yaptığı başka bir paylaşımda, Orduluları bayramlaşmaya davet etti. Enginyurt, "Bütün sevenlerimizi, yarın saat 13'de Cumhuriyet mahallesinde Akyol Düğün Salonu'nda Bayramlaşma merasimine bekliyorum. Ülkücü ve Türk milliyetçisi kimliğimiz ölene kadardır. Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP den ihraç olduk, transfer olmadık" dedi.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik

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