MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Bahçeli için mesaj yayınladı: Allah doğru olanların yanındadır Fındık politikası nedeniyle AK Parti'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Twitter'dan yayınladığı mesajda Devlet Bahçeli için "Liderimiz olarak seni sevdim,sevmeye devam edeceğim. Allah inanan ve doğru olanların yanındadır. Üzüldüm! Keşke helalleşseydik" dedi.

Fındık üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti'yi eleştirdiği için disiplin kuruluna sevk edilen ve MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, MHP lideri Devlet Bahçeli için Twitter'dan yayınladığı mesajda "Allah inanan ve doğru olanların yanındadır. Üzüldüm! Keşke helalleşseydik" ifadelerini kullandı.

"ORDULUYA SAHİP ÇIKTIĞIM İÇİN İHRAÇ ETTİN"

Enginyurt mesajında şu ifadeleri kullandı: "Allah razı olsun Sayın Devlet Bahçeli! İyi ki, halkımızın derdini söylediğim, Fındık üreticisinin hakkını savunduğum, Orduluya sahip çıktığım için ihraç ettin. Liderimiz olarak seni sevdim, sevmeye devam edeceğim. Allah inanan ve doğru olanların yanındadır. Üzüldüm!Keşke helalleşseydik."

"ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜ ALAMAZSINIZ"

Öte yandan Ordulu milletvekili ihraç kararı sonrası ilk mesajında da şunları yazmıştı: "MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve ordular için hep doğruları konuşan olacağım."