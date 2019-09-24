MHP'den çocuk parklarını düzenleme teklifi

24.09.2019 14:10

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, çocuk oyun parklarının doğal malzemelerden oluşan, zemini kum, çim ve toprak olacak şekilde düzenlenmesi için hazırlanan kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdi.



MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.



Esin Kara yaptığı açıklamada, bireylerin sosyal yaşamının çocukluk döneminde geliştiğini ve bu gelişimin oyun ile olduğunu belirterek, çocukların oyun parklarında fark edilmese bile sağlık açısından birçok tehlike ile karşı karşıya kalabildiğini söyledi.



Oyun parklarının zemin kaplamasından oyun materyallerine kadar sağlığa zararlı maddeler içerebildiğini ifade eden Kara, "Maalesef ahşaptan, ketenden, ipten, bambudan, çimden, kumdan, topraktan uzak, plastik yığınları ile dolu oyun parklarında çocuklarımız oynamak zorundalar. Toprakla temas etmedikleri için vücutlarına elektrik yüklenmekle kalmayıp, dokundukları, sürekli temas ettikleri, ikinci, üçüncü kez işlem gören hammaddeden yapılan zemin kaplamaları, güneş ışığı ile ısınmaları sonucu bu malzemelerden çıkan havayı solumak ile kanser başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Belediyelerimizin ya da evlerimizin bahçelerindeki oyun parklarının zemin kaplamaları vücutları hala gelişme aşamasında olan çocuklarımızın sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir" diye konuştu.



"Birçok ülkede çocuk parklarının zemini toprak"



Milletvekili Kara, oyun parklarında kullanılan malzemelerde bulunan 'Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar' ve 'Uçucu Organik Bileşikler' içeren kimyasalların 25 derecede havaya karışabildiğini ve solunmasının bile kanser riski oluşturduğunu vurgulayarak, birçok ülkede çocuk parklarında zeminin toprak olduğunu ifade etti.



Esin Kara açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ülkemizde çoğu çocuk oyun alanları hatta ilköğretim okullarının bahçe ve açık spor alanlarının zemini, menşei ve insan sağlığına etkisi meçhul malzeme ile kaplanırken birçok ülkede çocuk parklarının tüm zemini topraktan oluşmakta, çocukların toprak ve çamurla oynayabilecekleri özel alanlar bulunmaktadır. Uzmanların görüşlerine göre, toprakla temas eden çocuklar, kendilerini daha iyi ifade edebilmektedir. Çocuklarımızın tamamen doğal malzemelerden oluşan, zemini kum, çim ve toprak olan, etrafında meyve ağaçları olan oyun parklarında zaman geçirmeleri gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Her yeri plastik ve kimyasallar ile kaplı oyun parkları sağlığa zararsız malzemelerle değiştirilmeli ve yapılan değişikliklerin denetimi yapılmalıdır." - KONYA

Kaynak: İHA