MHP'de Talha Özkan dönemi sona erdi
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MHP'de Talha Özkan dönemi sona erdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan'ın yerine Turan Şahin görevlendirildi.

04.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:58
MHP'de Talha Özkan dönemi sona erdi

() Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan'ın yerine görevlendirildi.


MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden MYK ve başkanlık divanı tarafından MHP İlçe Başkanlığı kurucu yönetim kurulu başkanlığınız altında tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca Turan Şahin'in ve oluşturduğu yönetim kurulu üyeleri uygun görülmüştür" denildi.


Yeni MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, atamasını İl Başkanı Fatih Yaşar'ın elinden alarak göreve başladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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