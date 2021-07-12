MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
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MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı

MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında başladı.

MHP'de MYK ve MDK toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında partinin genel merkezinde başladı. Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşirken, açıklamanın yazılı yapılması bekleniyor. - ANKARA

MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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