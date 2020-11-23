MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Ahlat'ı ziyaret etti
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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Ahlat'ı ziyaret etti

23.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:07
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Ahlat'ı ziyaret etti

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyet, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyet, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Başkan Alıcık ve beraberindekiler, ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere ilçenin tarihi alanlarını gezdiler. Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan Başkan Alıcık, Ahlat'ın tarihi zenginlikleri ve önemli misyonuyla özel bir ilçe olduğunu belirterek, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Ahlat'ı gezdik. Selçuklu Mezarlığı oldukça etkileyici bir yer. Atalarımızdan miras kalan bu eserler son derece etkileyici ve ihtişamlı duruyor. Herkesin Ahlat'ı görmesi ve tanıması lazım. Güzel bir gezi oldu. Ziyaretimize Malazgirt ile devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Adıyaman

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