MHP Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar Kargın Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın oldu. Peki, Uğur Serdar Kargın kimdir?

UĞUR SERDAR KARGIN KİMDİR?

Kargın, 1971 yılında Emirdağ'da dünyaya geldi.İlk, orta ve lise eğitimini Emirdağ'da tamamladı. 1988-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

AFYON MERMERLERİNİ DÜNYAYA TANITTI

1992 yılında Kargın İnşaat Şirketini kurdu. 2006 yılında girdiği mermer işiyle yurt dışına önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık yüz kişiye iş istihdamında bulundu. KMK Mermer Şirketi, YDK Mermer Şirketi ve 4K MermerSan Şirketlerini kurdu. Yurt dışında açılan KMK France ve KMK Benelüks firmaları ile bir yandan toptan ve perakende satışlar yaparken, başta Avrupa olmak üzere Amerika, Azerbaycan, Güney Afrika ve birçok pazarda önemli ihracatlara imza attı.

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Sık sık yüksek vergi şampiyonlarından olan Kargın, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi´nden (MHP) Emirdağ Belediye Başkanı seçilerek Emirdağ Belediye Başkanı olarak görevine devam ediyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Başkan Kargın evli ve üç çocuk babasıdır.