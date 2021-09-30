MGK Bildirisi: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin...
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
MGK Bildirisi: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir.
MGK Bildirisi: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir."
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri