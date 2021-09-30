MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir."
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.
MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir."
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri