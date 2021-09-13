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"Mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içerisindeyiz"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tercih edilme oranında Anadolu'daki vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tercih edilme oranında Anadolu'daki vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. Üniversite, Türkiye'deki 78 vakıf üniversitesi içinde ise 9'uncu sırada yer aldığını duyurdu. Doluluk oranlarının yüzde 94'e ulaştığını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içinde yer aldıklarını kaydetti.

Bu yıl ilk 10 bine giren 22 öğrencinin tercih ettiği üniversite, eşit ağırlıkta Türkiye ikincisi olan Eyüp Osmanoğlu'nun da tercih ettiği yüksek öğretim kurumu oldu. 2021-2022 döneminde yaklaşık 8 bin 500 öğrencisiyle yüz yüze eğitim için kapılarını açmaya hazırlanan üniversite, ayrıca YKS sonuçlarına göre Anadolu'daki vakıf üniversiteleri arasında birinciliği, Türkiye genelinde ise 78 üniversite arasında 9.'luğu elde ettiğini açıkladı.

Doluluk oranı yüzde 94'e ulaşan ve Türkiye'nin hemen her ilinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne yerleşen toplam bin 464 lisans ve ön lisans öğrencisi kayıtlarını yaptırdıktan sonra üniversite "hayatlarına fiili olarak başlayacak.

BU SONUÇLAR DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİDİR"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, ulaştıkları doluluk oranı ile genel ortalamanın 20 puan üzerine çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sonuçlar, üniversitemizin potansiyelini ortaya koyması açısından son derece önemlidir ve doğru yolda olduğunun göstergesidir. Kıymetli hocalarımızı, üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin geleceğine yön verecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Sonuçların Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesinin ortak bir başarısı olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Yaptığımız yenilikler ve yeni yatırımlar, sunduğumuz girişimci ve yenilikçi eğitim-öğretim-araştırma ekosistemi ve elde ettiğimiz bilimsel başarılar; tercih edilebilirlik potansiyelimizi her yıl daha da artırmakta ve taban puanlarımızı yükseltmekte. Girişimci mezunlarımızın, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın kendi alanlarındaki başarıları tanıtımımıza en büyük katkıyı sağlıyor. Mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içerisindeyiz" dedi.


Mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içerisindeyiz

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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