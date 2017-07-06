Mezuniyet Törenine Damga Vuran Evlenme Teklifi

Üniversite mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir öğrencinin yüzlerce kişi önünde kız arkadaşına evlenme teklifi etmesi törene damga vurdu. Çılgın genç "Evet" cevabı alırken, kız arkadaşının yüzüğünü Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu takarak genç çifte mutluluklar diledi.



İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Küçükçekme Kaymakamı Harun Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Cuma Bayat, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, protokol konuşmaları ile başladı. Başkan Kadıoğlu konuştuğu sırada Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Mustafa İpek sahneye çıkarak Fatma Mayda'yı yanına davet etti. Mezuniyet sevinci yaşayan İpek'in yüzlerce öğrencinin önünde kız arkadaşına evlenme teklifi etmesi törene damga vurdu. Genç kızın önünde diz çöken çılgın gencin "Evet" cevabını alması öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı. Sürprizle büyük sevinç yaşayan Mayda uzun süre İpek'e sarılırken, Başkan Kadıoğlu çifti tebrik ederek Mayda'nın yüzüğünü taktı.



Hem mezun olmanın hem Yusuf Güney konserinin tadını çıkardılar



Güzel sürprizin ardından tören dereceye giren öğrencilerin açıklanmasıyla devam etti. Bin 71 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı gecede okul birinciliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Şeyda Yıldız göğüsledi. Ardından sırasıyla üniversitede çeşitli bölümlerde okuyan çok sayıda öğrenci diplomasını aldı. Diplomalarıyla kameralara gülümseyen gençler, mutlulukla hep birlikte keplerini havaya attı. Tüm öğrencilerin diplomalarını almasının ardından sahneye çıkan Yusuf Güney en güzel şarkılarını mezun olan öğrenciler için seslendirdi. Güney, mezuniyetlerini kutlayan öğrencilerle selfie çekilmeyi de ihmal etmedi. Sevilen şarkıcının söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden gençler hem mezun olmanın hem de konserin tadını çıkardılar.



"Türkiye gibi bir yer bulamadık, yok da"



Öğrencilerin eğitimli ve başarılı insanlar olarak Türkiye'ye büyük katkı sağlayacaklarına birlik ve beraberlik için hizmetler yapacaklarına inandığını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Zaten haini, ihaneti bol olan bir ülkeyiz ama bizim, sizin. Bize miras bıraktılar, size devrediyoruz. Siz de sizden sonraki nesillere bu güzel ülkeyi bırakacaksınız. Çok ülke gezdik, çok ülkede yaşadım ama Türkiye gibi bir yer bizim olan bir yer bulamadık yok da" ifadelerini kullandı.



"İlk günden beri her zaman dikkatli bir şekilde çalıştım"



Okulu birincilikle bitirmek için çok emek verdiğini ve başardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Şeyda Yıldız, "4 yıl boyunca gerçekten emin adımlarla bu işe çok uğraştım. 3.98 ortalamam var ilk günden beri her zaman dikkatli bir şekilde çalıştım. Bekliyordum, çok mutluyum, gururluyum. Arkadaşlarıma da gelecek hayatlarında meslek hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Çocukla okumak epeyce zor oldu"



Diplomasını alamaya çocuğuyla birlikte gelen ve kendisine çok yardımcı olan eşine teşekkür eden İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çağdaş Uzunoğlu, "Hep istediğim bir bölümdü, çocuktan sonra olmuş olması da benim için büyük keyif. Bu güzel anımda çocuğumla birlikte burada olmaktan gurur duydum. Çocukla okumak epeyce zor oldu ama ben zaten bu zorluğu bilerek başladım" dedi. - İSTANBUL