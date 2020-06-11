Mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmaları
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Mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmaları

Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmaları
11.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:31

Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışması ile çeşme ve ihtiyaç alanlarının onarımı yapıldı. Kötü görüntüye sebep olan alanlarda da çalışmaların yapıldığı mezarlıklarda Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmaları da belirli aralıklarla devam ediyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında Pelitözü Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, İstasyon ve Soğuksu mezarlıklarında çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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