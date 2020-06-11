Mezarcı filmi konusu nedir? Mezarcı oyuncuları ve Mezarcı özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mezarcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mezarcı konusu, özeti ve Mezarcı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mezarcı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Mezarcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mezarcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Mezarcı konusu nedir, Mezarcı oyuncuları kimler ve Mezarcı özeti gibi konuları inceliyoruz.
MEZARCI OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Talip Karamahmutoğlu
Oyuncular: Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın II, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz
Tür: Drama
Yapım Yılı: 2016
Vizyon Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma
Senaryo: Talip Karamahmutoğlu
MEZARCI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Almanya'da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babası ölünce memleketine döner. Köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder'in mezarcılık konusundaki birikimlerine yeni ufuklar açar. Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.