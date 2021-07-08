Meyvelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi serbest bırakıldı
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Meyvelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi serbest bırakıldı

Meyvelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi. İşçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, işçilerin meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları gezdikleri görüldü. Mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan 4 kişi savcılıkta işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
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