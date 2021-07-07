MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

'İMHA EDİLECEK KİRAZLAR VİDEOYA YANSIMIŞTIR'

Öte yandan, olayın yaşandığı tesiste çalışan adının açıklanmasını istemeyen bir işçi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, videoda görülenlerin imha edilecek kirazlar olduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

"Bahçelerde oluşan yoğun yağıştan dolayı bozulan, çatlayan, kurtlanan kirazların ağaçlara ve bahçelere zarar vermesi dolayısıyla toplanarak imha edilmektedir. Normal kullanılacak kirazlarımız normal kasalarına alınmaktadır. Biz meyve suyu üreticiliği yapmıyoruz, hal dükkanıyız. Kurtlu olanlar geldiğinde imha ediyoruz. İmha edilecek kirazlar videoya yansımıştır. Meyve suyu olacak kirazlar değildir."

MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI
MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI
MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI
MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sabah kahvaltıya oturan vatandaşın ikiye böldüğü ekmeğin içinden koca ip çıktı
Sabah kahvaltıya oturan vatandaşın ikiye böldüğü ekmeğin içinden koca ip çıktı
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 23:47:26. #1.14#

title