Mevsimlik işçilere KADES anlatıldı

Kilis 'in Polateli ilçesinde jandarma ekipleri geçici mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırları ziyaret ederek, KADES uygulaması hakkında bilgi verdiler.

Kilis 'in Polateli ilçesinde jandarma ekipleri geçici mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırları ziyaret ederek, KADES uygulaması hakkında bilgi verdiler.

Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak, balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi. Jandarma personeli mevsimlik işçilere korona virüs tedbirlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunurken, aile içi şiddet konularında bilgilendirme yapılırken İçişleri Bakanlığının KADES uygulaması kadınlara anlatılarak telefona indirilmesinin önemi hatırlatıldı

Ayrıca, Jandarma personeli, korona virüs ile mücadele ile ilgili olarak maske, mesafe, hijyen ve aşı takviminin önemi kapsamında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı