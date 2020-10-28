Mevlit Kandili anlam ve önemi nedir? Mevlit Kandili ne zaman?
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Mevlit Kandili anlam ve önemi nedir? Mevlit Kandili ne zaman?

28.10.2020 00:51 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:55
Mevlit Kandili anlam ve önemi nedir? Mevlit Kandili ne zaman?

İslam alemi için büyük önem taşıyan Mevlit Kandili bol ibadetin, huzurun ve bereketin habercisidir. Peki, Mevlit Kandili anlam ve önemi nedir? Mevlit Kandili ne zaman?

Her yıl merakla beklenen Mevlit Kandili bu yıl koronavirüs sebebiyle kısıtlı olarak ibadet edilecek. Peki, Mevlit Kandili anlam ve önemi nedir? Mevlit Kandili ne zaman?

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir. 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.

MEVLİT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

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