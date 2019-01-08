Mevlana Müzesi'ni 2018'de 2 Milyon 817 Bin Kişi Ziyaret Etti

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında ilk sıralarda yer alan Konya Mevlana Müzesi'ni 2018 yılında 2 milyon 817 bin 356 kişi ziyaret etti.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mevlana Müzesi'nin Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler arasında ilk sıralarda yer aldığı hatırlatılarak, "Mevlana Müzesi'ni 2018 yılında 503 bin 143 yabancı, 2 milyon 314 bin 213 yerli olmak üzere toplam 2 milyon 817 bin 356 kişi ziyaret ederek son yılların en yüksek rakamına ulaşılmış oldu. Yabancı ziyaretçiler arasında ilk sırada 204 bin 802 kişiyle Çin Halk Cumhuriyeti gelirken, Tayvan'dan 57 bin 722, Malezya'dan 38 bin 479 kişi Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti" denildi.

2016 yılında 2 milyon 429 bin 31 kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi'ni, 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433, 2018 yılında ise 2 milyon 817 bin 356 kişi ziyaret etti. - KONYA

Kaynak: İHA