MEÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri, Geleceğin İletişimcileri Yarışması'ndan ödülle döndü

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, TRT 5. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, Televizyon Haber Programı dalında birincilik, Belgesel Film dalında da ikincilik ödülü aldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na bu yıl 52 üniversiteden bin 21 öğrenci, 738 eserle başvurdu. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler de katıldı. Yarışma Radyo, Televizyon, Haber ve İnternet Yayıncılığı ana kategorileri ve alt kategorilerde düzenlendi.

Yarışmada, MEÜ öğrencileri, Yapım-Yönetim dersi kapsamında hazırladıkları çalışmalarla Televizyon Haber Programı dalında birincilik ödülünü, Belgesel Film dalındaysa ikincilik ödülünü kazandı. TRT İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törende, Haber Yayıncılığı ana kategorisinde Televizyon Haber Programı birincilik ödülü "Yaşama Yol Ver" adlı eserleri ile MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Eda Cabul'a verildi. Dördüncü sınıf öğrencileri Umutcan Şahin ve Emrah Kaplan'ın birlikte hazırladıkları "Sıfır Elde Var Sıfır" adlı eser ise Televizyon Yayıncılığı ana kategorisinde Belgesel Film dalında ikinciliğe layık görüldü. Öğrenciler, ödüllerini TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in elinden aldı. Törende öğrencilere İletişim Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Seyit Tahir Özüölmez eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA