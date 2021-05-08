Metruk ev alev alev yandı
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Metruk ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Metruk ev alev alev yandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde metruk ev alev alev yandı.

Metruk ev alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde metruk ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Kılavuz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararak, adeta alev topuna çevirdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Metruk ev alev alev yandı
Metruk ev alev alev yandı
Metruk ev alev alev yandı
Metruk ev alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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