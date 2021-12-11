Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı Malatya'da metruk bir evde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Metruk binadaki bıçaklı Kavga : 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da metruk bir evde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 23.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nisar sokak içerisinde bulunan iki katlı metruk bir evde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada M.Ö.'nün bıçak darbelerine maruz kalan Melih Ö. bacaklarından yaralanırken, şüpheli şahıs kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekipler evde inceleme yaptı.

Olayın şüphelisinin kısa süre sonra yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı

Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı

Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı

Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı

Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı

'Dövmenle hava atıyorsun' diyerek başlayan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

"Dövmenle hava atıyorsun" diyerek başlayan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

 İstanbul'da dehşet anları kamerada! 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular

İstanbul'da dehşet anları kamerada! 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular

 Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title