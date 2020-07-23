Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
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Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi

Bursa'da metro içerisinde bulunan kadınların etek altı görüntülerini çektiği öne sürülen kişi, diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

23.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:35

Bursa'da metroda cep telefonuyla kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs darp edildi. Metrodaki gergin anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaşı yarılan şüpheli şahıs metrodan inerek uzaklaştı.

Olay, Bursa'da toplu ulaşım aracı olan metroda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro içerisinde bulunan vatandaşlar, başka bir kişinin cep telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiğini iddia ederek adama saldırdı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve tokatların havada uçtuğu ve küfürlerin edildiği metroda diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı bitirdi. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi ise, 'cep telefonundaki fotoğrafları göster' demelerine rağmen cep telefonunu göstermezken, şikayetçi olacağını söyleyerek metrodan indi.

DARP EDİLME ANI KAMERADA

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişinin darp edilme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
İVAN DİVANDAKOR: adam belki de selfie çekiyordu. malum selfie çılgınlığı aldı başını gitti. selfie çekerken düşüp ölen bile var. bu olay biraz yargısız infaz olmuş. şikayetçi olacağını da söylemiş zaten. ama madem böyle bi olay var. şoförün olaya müdahale etmesi gerekirdi. en yakın karakola çekse orda ak koyun karar koyun ortaya çıkardı. gerçi olay metrodaymış. adamı savunmuyorum. ama sizin başınıza böyle bir şey gelse, boş yere dayak yeseniz zorunuza gider.
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MEHMET: telefonundaki resimleri göster diyince neden göstermiyor, dayağı yiyeceğini biliyor demek ki.
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