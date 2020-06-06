METRODA DİKKAT ÇEKEN KALABALIK; ADIM ATACAK YER KALMADI
İstanbul DHA Yenikapı-Kirazlı metro hattında kalabalık dikkat çekti.
06.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:00
İstanbul DHA Yenikapı-Kirazlı metro hattında kalabalık dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti. Yolculuk metronun içinden kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA