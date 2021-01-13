Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu
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Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu

13.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:49

İstanbul'da, Hacıosman'a gitmek için metroya binen bir kadın, yanına oturan yabancı uyruklu şahsın cinsel tacizine maruz kaldı. Yaşadığı o anları anbean kaydeden genç kadın, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine göndeirldi.

Bindiği metroda yabancı uyruklu bir şahıs tarafından cinsel tacize maruz kalan güzellik uzmanı, yaşadığı zor anları anlattı. Show TV'nin haberine göre, Hacıosman'a gitmek için metroya binen güzellik uzmanı, yabancı uyruklu bir şahsın yanına oturarak saçına dokunmaya başladığını öne sürdü.

METRODA CİNSEL TACİZ

Durumdan rahatsız olan kadın daha sonra karşı tarafa geçtiğini söyledi. Bunun da bir çözüm olmadığını söyleyen kadın, şahsın yaptığı hareketler ile cinsel tacize devam ettiğini belirtti. Metrodan inen ve şüpheli tarafından takip edildiğini iddia eden kadın, "Yürüyen merdivenlerde beni sıkıştırdı. Çevredekilerden yardım istedim ancak kimse tepki göstermedi." dedi.

TUTUKLANDI

Yaşanan o anları kayda alan kadının durumu polise bildirdiği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ise şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Yabancı uyruklu adamın çok sayıda suç kaydı olduğu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu
Haber Yorumları (5)
ABURA: kesin afgani yada suriyelii
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YABANCI UYRUKSUZ: ULAN MÜLTECI BIZIN ULKENIN SAHIPLERINE NEDEN YABANCI UYRUKLU DIYORSUNUZ : )))
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CEM: kimse yardım etmemiş. edenlerin hali ortada. yav ne yapacağız. etsen bi türlü etmesen bi türlü. buna bir çözüm getirmeleri lazım. serbest bıraksınlar dalalım. yardım ediyosun başına bela alıyosun. sonra kadında şikayetçi olmuyo daha büyük bela.
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