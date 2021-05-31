Metrobüsün üstünde yolculuk yapan şahıs, "Takipçilerim istedi bende yaptım"

Metrobüsün üstünde yolculuk yapan şahıs, "Takipçilerim istedi bende yaptım" Metrobüsün üstünde yolculuk yaptı, kısa sürede yakalanarak cezai işlem uygulandı İstanbul'da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaparak kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atıp o anları da...

Metrobüsün üstünde yolculuk yapan şahıs, "Takipçilerim istedi bende yaptım"

Metrobüsün üstünde yolculuk yaptı, kısa sürede yakalanarak cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaparak kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atıp o anları da sosyal medyada paylaşan Yunus Emre Özen, kısa sürede yakalanarak cezai işlem uygulandı. Yaşadığı o anları anlatan Özen, "Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Takipçilerim istedi bende yaptım" dedi.

İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları 'Sinyor_Taklacı' adıyla sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza atmış ve Merter'de metrobüs üzerine binerek 5 durak boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk yapmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri yaptığı tehlikeli yolculukla hem kendi hayatını hemde metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye sokan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ismi belirlenen Yunus Emre Özen isimli şahıs ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri yapılan Yunus Emre Özen'e 998 TL idari para cezası uygulandı.

"Takipçilerim istedi bende yaptım"

Emniyet çıkışında yaptığı tehlikeli yolculuğu anlatan Yunus Emre Özen, "Arkadaşım bana metrobüsün yaklaştığını söyledi, bende durduğu zaman atladım. O da metrobüse bindi. Ben yukardayım, Enes içerde şoföre ve yolculara bakıyor ve bana içeriden bilgi veriyor. Rüzgar aşırı derecede fazla olduğu için arkadaşımın aşağıda benden haberi yoktu. Neyse ki bir sıkıntı olmadı, Merter'de bindik, Edirnekapı'da indik. Adrenali doruklarda yaşadım, heyecanı, aksiyonu gerçekten mükemmeldi. Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Ben işim gereği ekstrem sporlara ilgim olduğu için, insanlar beni sinyor taklacı olarak bildikleri için, takipçilerim istedi bende yaptım. Gerçekten çok heyecanlıydı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur