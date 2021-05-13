Metrobüs durağında yaşanan olayın detayları ortaya çıktı

Haramidere metrobüs durağında kız arkadaşıyla tartıştığı için kendisine maket bıçakla zarar veren şahsın, 5 yıldır madde bağımlısı olduğu psikolojik sorunları nedeniyle 8 aydır ilaç kullandığı ortaya çıktı.

Haramidere metrobüs durağında kız arkadaşıyla tartıştığı için kendisine maket bıçakla zarar veren şahsın, 5 yıldır madde bağımlısı olduğu psikolojik sorunları nedeniyle 8 aydır ilaç kullandığı ortaya çıktı.

Haramidere metrobüs durağında Ali K. (34) isimli şahıs, elindeki maket bıçakla kendisine zarar vermiş, kendini metrobüse kapatmış ve seferlerin de aksamasına neden olmuştu. Durağa gelen polis ekipleri ise yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından şahsı gözaltına almıştı. Yaşananlara ilişkin detaylar ise netlik kazanmaya başladı. Şahsın beraber bindiği metrobüste kız arkadaşıyla aralarında tartışma çıkması üzerine elindeki maket bıçakla kendine zarar verdiği ortaya çıktı. Yaşanan durum üzerine olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek ambulansa aldı. O anlarda yaşananları ise şahsın kız arkadaşı gözyaşları içinde izledi. Ali K. daha sonra ise tedavisinin yapılması için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan 5 yıldır madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunları nedeniyle 8 aydır da ilaç kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı