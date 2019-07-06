METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Birkan YILDIZ / İSTANBUL DHA Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.

METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Birkan YILDIZ/ İSTANBUL DHA 
Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi. 

Görüntü dökümü:
-----------
-Metrobüs kuyruğu
-Duraktaki bekleyenler 
-Yardım aracının gelmesi
-Genel ve detaylar 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et