"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
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"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor

Kayseri Sarıoğlan'da "yılan avcısı" olarak bilinen İsmail Kara, evlere giren yılanları elleriyle yakalıyor. Kara, hem insanları yılan derdinden kurtarıyor hem de metresini 300 lira olarak belirlediği yakalama tarifesiyle kendine gelir kapısı oluşturuyor.

12.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:52

"Yılan avcısı" olarak bilenen İsmail Kara (48), evlere giren yılanları eliyle yakalıyor. Yılan yakalama işini kendine gelir kapısı yapan Kara, "Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum" dedi.

EVİNE YILAN GİREN ONU ARIYOR

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok bölgede uzunluğu 1 ile 3 metre arasında yılan görülmeye başladı. Dün de Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi. Paniğe kapılan Sayit, yılanı çıkarmak için ilçede "yılan avcısı" olarak bilinen İsmail Kara'dan yardım istedi. Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı.

"15 DAKİKADA YILANI ELLERİYLE BULDU"

Mustafa Seyit, bahçedeki yılan görünce korktuklarını söyleyerek, "Aklıma ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara geldi. Komşuların yardımı ile telefonuna ulaştığım Kara'yı aradım. Eve geldi ve 15 dakikada yılanı elleri ile buldu" dedi.

"Yılan avcısı" Kara ise, "Ömrüm dağlık alanlarda geçti. Yılanların türünü adım gibi biliyorum. Talep fazla olunca yılanı para karşılığı yakalıyorum. Yılanı metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum. Hatta Sarıoğlan dışından yakın il ve ilçelere de çağırıyorlar. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez ama bölgedeki bazı yılanlar zehirli olabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

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