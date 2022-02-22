Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel'i kim öldürdü, neden öldü?

Metin Yüksel kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Eylül Darbesi'nde sol ve sağ görüşler arasında yaşananlardan dolayı yaralanan ve 1979'da uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Metin Yüksel hakkında Metin Yüksel kimdir? Metin Yüksel neden öldü? sorularının yanıtları aranıyor. İşte detaylar...

METİN YÜKSEL KİMDİR?

Metin Yüksel 17 Temmuz 1958 yılında Bitlis'de dünyaya geldi. 23 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Akıncılar Derneği'ne mensup bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

17 Temmuz 1958'de Bitlis'e bağlı Kolongo Yaylası'nda doğan Yüksel, İslam alimi Sadrettin Yüksel'in oğlu, Edip Yüksel'in kardeşidir. Dokuz yaşında ailesiyle İstanbul'un Fatih ilçesine yerleşen Yüksel, eğitim hayatı boyunca öğrenci Akıncılar adı verilen öğrenci hareketinin liderliğinde yer aldı.

İslami görüşleri ve davası hakkında verdiği mücadeleleriyle bilinmektedir. 12 Eylül Darbesi öncesi dönemin sağ-sol çatışmalarında Millî Selametçi kanadın gençlik lideri haline geldi. 26 Ekim 1977 günü Darüşşafaka Lisesi'nin önünde üç arkadaşı ile birlikte sekiz kişinin saldırısına uğrayan Yüksel, ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere üç kurşun yarası almasına rağmen çatışmadan sağ kurtuldu. Ancak 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih Camii'nin avlusunda bir kişi tarafından tekrar vurulan Yüksel, hayatını kaybetti.

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