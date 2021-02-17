Metin Sipahioğlu kimdir? Metin Sipahioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Sipahioğlu hayatı ve biyografisi!
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Metin Sipahioğlu kimdir? Metin Sipahioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Sipahioğlu hayatı ve biyografisi!

17.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:10
Metin Sipahioğlu kimdir? Metin Sipahioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Sipahioğlu hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Metin Sipahioğlu sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Metin Sipahioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Sipahioğlu hayatı ve biyografisi! Metin Sipahioğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Metin Sipahioğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Metin Sipahioğlu kimdir? Metin Sipahioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Sipahioğlu hayatı ve biyografisi!

METİN SİPAHİOĞLU KİMDİR?

Doğum Tarihi ve Yeri: 12 Ocak 1983

Medeni Hali: Evli

Görevi: Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı

Metin Sipahioğlu, lisans eğitimini 2004 yılında Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Finans alanında tamamlamıştır. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

2008'de kurduğu dijital ajans Special Minds'da halen ajans başkanlığı görevini yürütmektedir.

Metin Sipahioğlu, 1907 Fenerbahçe Derneği üyesidir.

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