Metin Şentürk kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Metin Şentürk kaç yaşında, nereli? Metin Şentürk biyografisi1

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Metin Şentürk araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 9. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Metin Şentürk kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, şarkıları neler? Metin Şentürk nereli, mesleği nedir? Metin Şentürk hayatı ve biyografisi nedir?

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Metin Şentürk araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 9. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Metin Şentürk kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, şarkıları neler? Metin Şentürk nereli, mesleği nedir? Metin Şentürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul Fatih'de dünyaya gelmiştir. Kosova'dan göçüp İstanbul Fatih'e yerleşmiş, 7 çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğudur. Annesinin adı Elmas'tır. Sonradan babası dahil ailesinden altı kişi de çeşitli sebeplerle kör olmuştur.

Üç yaşında masadan düşme sonucu gözlerini kaybetti. İstanbul İstinye körler okulunda 8 sene yatılı okuyarak eğitim aldı. Ardından Büyükçekmece lisesinde normal öğrencilerle birlikte okuyarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarından 1988 yılında mezun oldu.

FİLMOGRAFİ

• Cennet Mahallesi - Kendisi (Konuk oyuncu) - 2006

• Zengin Kız Fakir Oğlan - Kendisi (Konuk oyuncu) - 2012

• Seksenler - Ferit - 2019-

Daha sonra albüm yapmaya karar verdi. İlk albümü başarı sağlamadı ve dört yıl ara verdi. Dört yıl sonra iyi bir çıkış yaptı. "Kahpe Bizans" filminde küçük bir rol aldı. Şevket Altuğ ile birlikte Kanal D'de yayımlanan "Unutma Beni" adlı dizide rol aldı. Çocuk yaşta görme yetisini kaybeden Metin Şentürk, adeta kör talihine inat, başarıya ve şöhrete ulaştı. Körlüğüyle hep dalga geçmiş, bu zamana kadar 'göz ve görmek' ile alakalı ne kadar espri varsa yapmış biridir. Uçak kullandı, denize daldı, paraşütle uçtu.

Dünya Görme Engelliler araba ile hız rekorunu 315 km. ile kırdı. CPS ile ölçülen 303 km. ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

52 yaşındaki Şentürk, Tansu Çiller döneminde DYP İstanbul milletvekilliğine aday olmuştu ancak seçilemedi.

ÖZEL HAYATI

Metin Şentürk, Mayıs 2006 yılında Fulya Kalkavan ile evlendi. 2012 Şubat ayında eşi boşanma davası açtı. Ancak Nisan 2012'de eşi ile barışarak boşanmaktan vazgeçtiler. Daha sonra 2014 yılında boşandılar.

FİLMOGRAFİSİ

• 2013 Vay Başıma Gelenler - Sorgu Memuru

• 2010 Çocuklar Duymasın

• 2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Kendisi

• 2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Konuk Oyuncu

• 2006 Yaprak Dökümü - Metin Bey

• 2005 Sonradan Görme - Levent

• 2004 Cennet Mahallesi - Kendisi

• 2002 Unutma Beni - Aliş

• 2002 Reyting Hamdi - Doktor Metin

• 2002 En Son Babalar Duyar - Kendisi

• 1999 Kahpe Bizans - Bizans Askeri

• 1994 Alem Buysa - Konuk Oyuncu

• 1993 Süper Baba - Konuk Oyuncu

ALBÜMLER

• 1987 Elimdeki Fotoğrafın

• 1991 Bırakma Beni

• 1992 Allah Biliyor

• 1993 Yaktın Beni

• 1995 Sana Aitim

• 1996 Son Nokta

• 1997 Dünya Güzeli

• 1999 Sahte Dünya

• 2000 Hazinem

• 2001 Yolun Yarısı

• 2002 Dönmem Gerek

• 2003 Kalpten Kalbe

• 2006 Masal

• 2008 Zamanda Yolculuk

• 2009 Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği

• 2012 Bana Sen Lazımsın