Metin Külünk: "Türkiye gelecek yüz yıla hazır"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Metin Külünk: "Türkiye gelecek yüz yıla hazır" - Haber
Metin Külünk, AK Parti, İstanbul, Türkiye, Güncel

Metin Külünk: "Türkiye gelecek yüz yıla hazır"

AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, "Türkiye gelecek yüz yıla hazır. Türkiye hava savunma sistemini inşaa edecektir.

09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:10
Metin Külünk:

AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, "Türkiye gelecek yüz yıla hazır. Türkiye hava savunma sistemini inşaa edecektir. Önümüzdeki 100 yıl ipek yolu yüz yılı olacağı artık aşikar" dedi.


Külünk, Kütahya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen 'Tekke konuşmaları' etkinliğinde 'Bahar Kalkanı Harekatı ve Ortadoğu'nun Gidişatı' konularını değerlendirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadelede dimdik durulması geretiğini ifade eden Külünk, "Liderin iradesi devletin iradesidir. Türkiye gelecek yüz yıla hazır. Türkiye hava savunma sistemini inşaa edecektir. Önümüzdeki 100 yıl ipek yolu yüz yılı olacağı artık aşikar. (Yaşanan sıkıntılar bittiğinde) Türkiye nükleer enerjiyle buluşmak zorundadır. Türkiye'yi ipek yüz yılına hazırlamak için yani Pekin ile Londra arasındaki mesafe 14 güne düşüyor. Bu 14 günün en kritik hattı Türkiye. Kanal İstanbul bunun bir parçası. Ama Kanal İstanbul'a direnen akıl, İstanbul Havaalanına direnen akıl. Kanal İstanbul ile ilgili fırtına çıkartanlara dikkat edin. Kalkınan bir Türkiye hiç kimsenin işine gelmez. Erdoğan 'dünya ilk 10'a gireceğiz' diyor. Tarihin en kritik eşiğindeyiz ve çok dikkatli olmamız lazım. Erdoğan'ın verdiği mücadelede hiç bir yere kıpırdamadan dimdik durmalıyız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Haluk Levent Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Metin Külünk: "Türkiye gelecek yüz yıla hazır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:11:39. #1.15#