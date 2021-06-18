Metin Külünk'ten hakkındaki iddialara ilişkin ilk değerlendirme: Kişilik haklarıma saygı duyun

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin TL aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Metin Külünk, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. İddialar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Külünk, "Kişilik haklarıma saygı duyun" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar para gönderdiğini öne sürmüştü. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası o ismin Metin Külünk olduğu öne sürülmüştü. Tartışmalar devam ederken Külünk, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

İddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Külünk, "Benim kişilik haklarıma saygı duymaya davet ediyorum sizi. Temel hak ve hürriyetime saygı duymayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.