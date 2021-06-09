Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli?
Son günlerde gündemde en çok konuşulan isimlerden biri Metin Külünk oldu. Metin Külünk kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Türk siyasetçilerinden olan Metin Külünk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
Son günlerde gündemde en çok konuşulan isimlerden biri Metin Külünk oldu. Metin Külünk kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Türk siyasetçilerinden olan Metin Külünk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
METİN KÜLÜNK KİMDİR?
Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir.
İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.
İyi düzeyde İngilizce bilen Külünk, evli ve 1 çocuk babasıdır.
KİTAPLARI
- "Küreselleşen Dünyada Türkiye" (2005)
- "Barışı Arayan Dünya" (2007)
- "Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali" (2009)
- "Rengarenk Şehir İstanbul"
- "Büyük Anadolu Aklı" (2016)
- "140'lık: Hâsılıkelâm" (2016)
- "Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017)
METİN KÜLÜNK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Metin Külünk 1960 doğumlu olup 61 yaşında ve Rizelidir.