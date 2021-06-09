Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli?

Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son günlerde gündemde en çok konuşulan isimlerden biri Metin Külünk oldu. Metin Külünk kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Türk siyasetçilerinden olan Metin Külünk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Son günlerde gündemde en çok konuşulan isimlerden biri Metin Külünk oldu. Metin Külünk kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Türk siyasetçilerinden olan Metin Külünk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir.

İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Külünk, evli ve 1 çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

  • "Küreselleşen Dünyada Türkiye" (2005)
  • "Barışı Arayan Dünya" (2007)
  • "Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali" (2009)
  • "Rengarenk Şehir İstanbul"
  • "Büyük Anadolu Aklı" (2016)
  • "140'lık: Hâsılıkelâm" (2016)
  • "Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017)

METİN KÜLÜNK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Metin Külünk 1960 doğumlu olup 61 yaşında ve Rizelidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 17:24:34. #1.13#

title