Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli?

Son günlerde gündemde en çok konuşulan isimlerden biri Metin Külünk oldu. Metin Külünk kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Türk siyasetçilerinden olan Metin Külünk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Külünk kimdir? Metin Külünk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!