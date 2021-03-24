Metin Külünk kimdir? AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk biyografisi!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Külünk nereli, mesleği nedir? Metin Külünk hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu.AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Külünk nereli, mesleği nedir? Metin Külünk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Metin Külünk (d. 16 Kasım 1960, Rize), Türk siyasetçi.

16.11.1960 Rize, Güneysu doğumlu. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı.TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir. "Küreselleşen Dünyada Türkiye" (2005), "Barışı Arayan Dünya" (2007), "Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali" (2009), "Rengarenk Şehir İstanbul", "Büyük Anadolu Aklı" (2016), "140'lık: Hâsılıkelâm" (2016) ve "Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017) isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.