Metin Külünk kimdir? AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Metin Külünk kimdir? AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk biyografisi!

24.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:10
Metin Külünk kimdir? AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk biyografisi!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Külünk nereli, mesleği nedir? Metin Külünk hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu.AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Külünk nereli, mesleği nedir? Metin Külünk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Metin Külünk (d. 16 Kasım 1960, Rize), Türk siyasetçi.
16.11.1960 Rize, Güneysu doğumlu. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı.TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir. "Küreselleşen Dünyada Türkiye" (2005), "Barışı Arayan Dünya" (2007), "Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali" (2009), "Rengarenk Şehir İstanbul", "Büyük Anadolu Aklı" (2016), "140'lık: Hâsılıkelâm" (2016) ve "Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017) isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Metin Külünk kimdir? AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:11:28. #1.15#
title