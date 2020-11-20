Metin Hara kimdir? Metin Hara hayatı ve biyografisi! Metin Hara kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Metin Hara, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Metin Hara hakkında merak edilenler. Metin Hara hayatı ve biyografisi. Metin Hara kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Metin Hara merak konusu oldu. İşte Metin Hara hakkında merak edilen Metin Hara kimdir, Metin Hara hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

METİN HARA KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Haziran 1982

Kaç yaşında: 38 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Üsküdar Amerikan Lisesi

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır.

kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başladı. İnsan sağlığına olan "bütüncül" yaklaşımı, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri, insan zihnine sığmayan engin bilgisi ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde aldığı "tıbben imkansız" sonuçlar ile kısa sürede tıp camiasında yankı uyandırdı. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştiren ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000'den fazla insanla paylaşan Metin birçok basın-yayın kuruluşu aracılığıyla milyonlara seslendi.

2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.

2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir.

2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Özel hayatı

Adriana Lima ile aşk yaşamaktadır.

Kitapları

Aşkın İstilası-Yol

Aşkın İstilası-Dem

Aaşkın İstilası-Yol