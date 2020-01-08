Metin Göktepe kimdir, nereli? Metin Göktepe ölüm tarihi

08.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:19

8 Ocak 1996 yılında mesleğini icra ettiği sırada gözaltında polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürüldü ve Anne Fadime Göktepe'nin çabaları ile 7 polis suçlu bulunarak hapis cezası verildi. Metin Göktepe ölümü, hayatı, biyografisi...

METİN GÖKTEPE KİMDİR?

Gazeteci, 10 Nisan 1968'de, Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde dünyaya geldi. Hayatının 11 yılını Sivas'ta geçirdi ve geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladı. 8 çocuklu ailenin 7. çocuğuydu. İlkokulu, köyün tek okulunda, birleştirilmiş sınıfta okuyan Metin, abla ve abisinin ardından 1979'da annesi ve babasından hemen önce küçük kardeşi Aziz ile birlikte İstanbul'a geldi. Aynı yıl Esenler'deki Harp Dinçsoy İlköğretim Okulu'na kaydoldu ve 5. sınıfı burada okudu. Ortaokula o zamanki adıyla Esenler Lisesi'nde başladı ve liseyi de burada okudu, şimdiki adıyla Bakırköy İbrahim Turhan Lisesi'nden 1986'da mezun oldu.

Yaz tatillerinde harçlık için çalışan metin Göktepe, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'ne katıldı. Bu sırada fabrikada çalışan ablası, ağabeyi ve 86'dan itibaren kültürel ve sosyal faaliyetlerine katıldığı dernek sayesinde siyasi hareketlere dahil oldu. Öğrenci ve işçi hareketinin oldukça coşkulu olduğu bu dönemlerde birçok defa gözaltına alındı.

EVRENSEL GAZETESİNDE GÖREV ALDI

1992 yılının Mart ayında Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinde çalışmaya başladı. Yayın hayatı boyunca Haberde ve Yorumda Gerçek Dergisi'nde muhabiri olarak çalıştı, 7 Haziran 1995'te kurulan Evrensel gazetesinde başından itibaren yer aldı. Metin, 8 Ocak 1996'da, gazetecilik yaparken, gözaltında dövülerek öldürüldü.

4 yıl süren dava Şubat 1999 yılında yapılan mahkemede alınan kararla 11 memurdan altısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, usul yönünden bozulan dava 5 Mayıs 1999'da Yargıtay tarafından, altı ceza alan memurdan beşinin cezası onandı, sanık emniyet amirine verilen ceza esastan bozuldu. Rahşan affı olarak bilinen afla şartlı tahliyeden yararlanan polisler toplam 1 yıl 8 ay ceza almış oldu. Metin Göktepe gözaltında öldürülmüş gazeteciler içinde katilleri için mahkumiyet kararı verilmiş ilk gazetecidir.