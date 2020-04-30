Metin Akdülger'den iki yeni şarkı

Atiye dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Metin Akdülger, Journers adlı müzik grubuyla birlikte iki yeni şarkıyla dinleyiciyle buluşacak.

Başarılı oyuncu Metin Akdülger, oyunculuğunun yanı sıra uzun zamandır müzik ile ilgileniyor. Liseden bu yana beraber oldukları arkadaşı Burak Yeşildurak ile birlikte kurdukları Journers grubunun solistliğini yapan Akdülger, bugün grubuyla birlikte iki yeni şarkıyla dinleyiciyle buluşacak.





"Aşk Canavarı" ve "İstiyorum Elbet"





Dijital mecralarda dinleyicisiyle buluşacak şarkıların adları Aşk Canavarı ve İstiyorum Elbet. Aşk Canavarı'nda vokal ve bass gitarda Metin Akdülger, gitarda ise Burak Yeşildurak ve Mehmet Can Erdek yer alıyor. Şarkının sözlerini Akdülger ve Yeşildurak yazdı. İstiyorum Elbet şarkısında da Metin Akdülger bass gitarda yer alıyor.



