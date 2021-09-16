Metin Akbaş kimdir? Metin Akbaş kaç yaşında, nereli? Metin Akbaş biyografisi!
Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan Resmi Gazete'de yer alan kararname ile 10 gün önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik istifa etti. Atik'in yerine ise Metin Akbaş getirildi. Hayatı merak edilen Metin Akbaş kimdir? Metin Akbaş kaç yaşında, nereli? Metin Akbaş mesleği nedir? Metin Akbaş hayatı ve biyografisi nedir?
Lise eğitimini Eskişehir Demiryolu Meslek Lisesi'nde tamamlayan Akbaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Peki, Metin Akbaş kimdir? Metin Akbaş kaç yaşında, nereli? Metin Akbaş mesleği nedir? Metin Akbaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
METİN AKBAŞ KİMDİR?
Metin Akbaş 1969 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Eskişehir Demiryolu Meslek Lisesi'nde tamamlayan Akbaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi?— Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021