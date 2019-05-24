Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Fırtına Geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ, Malatya, Adıyaman'da havanın parçalı ve çok bulutlu, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Tunceli çevrelerinin yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

YER YER FIRTINA BEKLENİYOR

Bu illerde sıcaklıkların 2-4 derece civarında artacağı öngörülürken rüzgarın ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar, fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA