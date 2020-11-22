Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

22.11.2020 08:02 | Son Güncelleme: 22.11.2020 08:14
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Pazar günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Artvin çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

BURSA: 14°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL: 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 17°C Az bulutlu

MUĞLA: 19°C Az bulutlu

ADANA: 23°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA:24°C Az bulutlu

ANKARA: 9°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 10°C Parçalı bulutlu

BOLU: 7°C Parçalı bulutlu

RİZE: 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM: 1°C Parçalı ve çok bulutlu

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