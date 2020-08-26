Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Trakya, Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi'nin güneyinde gün içerisinde sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı
26.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirin bugünkü hava durumu:

İstanbul °C, 30°C Parçalı bulutlu

İzmir °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

Ankara °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

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