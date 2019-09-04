Meteoroloji, İstanbul için saat verip uyardı
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 5 Eylül Perşembe gece 3 ile öğlen saatleri arasında İstanbul'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İstanbul içinde sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, 5 Eylül Perşembe gece 3 ile öğlen saatleri arasında İstanbul'da yağış beklendiği bildirildi.
BİRÇOK İL İÇİN UYARI YAPILDI
Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 5 Eylül Perşembe gece 3 ile öğlen saatleri arasında İstanbul'da yağış beklendiği bildirildi.