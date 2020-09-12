Meteorolojiden Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı Açıklaması
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Meteorolojiden Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı Açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı Açıklaması
12.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:10

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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