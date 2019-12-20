Meteorolojiden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına uyarısı yapıldı

20.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:48

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta etkili olan sis ve pusun bu hafta sonu yerini fırtına ve yağışa bırakacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sabah saatlerinden sonra zamanla aralıklı yağmurlu geçeceği, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın etkisini salı günü Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde etkisini azaltarak devam ettirmesi ve aynı günün akşamında hafiflemesinin beklendiği vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta başında yurt genelinde görülmeye başlanacak yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor."

Beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA