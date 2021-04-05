Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı
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Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 11 ilçesi için yarın saat 12.00'den itibaren başlayıp, saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen fırtına uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 11 ilçesi için yarın saat 12.00'den itibaren başlayıp, saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen fırtına uyarısında bulundu. Kentin 11 ilçesi, haritada 'sarı kod' ile gösterildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yarın saat 12.00'den itibaren başlayarak, saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Rüzgarın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.'SARI' ALARMÖte yandan Bursa'nın 11 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi. Sarı renk, 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır' uyarılarını kapsıyor.

Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı
Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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