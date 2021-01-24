Meteorolojiden, Antalya'da kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteorolojiden, Antalya'da kuvvetli fırtına uyarısı

24.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:53
Meteorolojiden, Antalya'da kuvvetli fırtına uyarısı

METEOROLOJİ, Antalya'da yarın saat 12.00'den gece yarısına kadar etkili olacak kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, Antalya'da yarın saat 12.00'den gece yarısına kadar etkili olacak kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın hızının, zaman zaman 120 kilometreyi bulabileceği kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Ocak 2021 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-120 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın etkisini 26 Ocak 2021 tarihinde gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan ALAYBEYOĞLU

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