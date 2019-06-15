Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

5 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde ise akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

"SEL, SU BASKINI VE DOLU YAĞIŞINA KARŞI DİKKAT OLUN"

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA