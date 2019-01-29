Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor

Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

RÜZGAR HIZININ SAATTE 70 KM'YE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Uyarı ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada yarın Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Kırşehir'in merkez ve doğu ilçelerinde rüzgarın hızının saatte 60, Kayseri ve çevresinde ise 70 kilometreye ulaşması beklendiği bildirildi.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA